Belghali Juventus | come giocherebbe l’algerino nello scacchiere di Spalletti? L’analisi
L’algerino, attualmente in uscita dal Verona, potrebbe essere impiegato come laterale destro nella formazione di Spalletti. La sua presenza potrebbe offrire maggiore copertura sulla fascia e spinta offensiva, grazie alle sue caratteristiche di duttilità e capacità di corsa. Questo scenario dipende dalle scelte del tecnico e dalla disponibilità del giocatore, che potrebbe adattarsi a diversi ruoli nel sistema di gioco. La trattativa è ancora in fase di valutazione.
di Luca Fioretti Il laterale algerino in uscita dal Verona garantirebbe duttilità ed enormi doti di spinta sulla fascia destra per la squadra di Spalletti. Il nome di Rafik Belghali continua a scaldare l’ambiente della Juventus. Il terzino algerino, seguito con attenzione dal dirigente Frederic Massara per la sua capacità di abbinare fisicità e propensione all’attacco, rappresenta un profilo ideale per la ricostruzione delle corsie esterne juventine. L’analisi delle sue caratteristiche tecniche permette di comprendere come il classe 2002 potrebbe integrarsi nei meccanismi tattici dei bianconeri. Rafik Belghali gioca principalmente come terzino destro, ma può essere schierato anche come esterno destro a tutta fascia nel centrocampo a cinque. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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