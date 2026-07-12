Belghali Juventus | come giocherebbe l’algerino nello scacchiere di Spalletti? L’analisi

Notizia in breve

L’algerino, attualmente in uscita dal Verona, potrebbe essere impiegato come laterale destro nella formazione di Spalletti. La sua presenza potrebbe offrire maggiore copertura sulla fascia e spinta offensiva, grazie alle sue caratteristiche di duttilità e capacità di corsa. Questo scenario dipende dalle scelte del tecnico e dalla disponibilità del giocatore, che potrebbe adattarsi a diversi ruoli nel sistema di gioco. La trattativa è ancora in fase di valutazione.