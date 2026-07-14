amichevoli estive juventus 2026 tutte le amichevoli gratis in streaming su sito e app

La Juventus trasmetterà gratuitamente tutte le amichevoli del precampionato 2026-27 su Juventus.com e sull'app ufficiale. La scelta riguarda tutte le partite della prima squadra maschile, disponibili in streaming senza costi aggiuntivi. La società ha deciso di offrire questa possibilità ai tifosi, ampliando l'accesso alle partite di preparazione in vista della nuova stagione. La trasmissione è esclusivamente online tramite i canali ufficiali del club.

La Juventus trasmetterà gratuitamente tutte le amichevoli del precampionato 2026-27 su Juventus.com e sull'app ufficiale. Con la nuova stagione alle porte, Juventus continua ad ampliare l’offerta per i propri tifosi: quest’anno tutte le amichevoli del pre-campionato della prima squadra maschile saranno visibili gratuitamente. Basterà infatti registrarsi su Juventus.com e si potrà accedere. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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