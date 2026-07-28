L'attrice Katie Holmes si sarebbe riavvicinata a un artista di New York, secondo quanto riportato da fonti di cronaca rosa. La notizia arriva in un momento in cui Holmes ha anche ricevuto un omaggio dalla figlia, che ha deciso di usare il secondo nome della madre invece del cognome paterno. Non sono stati forniti dettagli sul rapporto tra Holmes e l'artista né sulla natura della relazione.

Periodo felice per Katie Holmes, oltre all'omaggio della figlia che ha deciso di rinunciare al cognome paterno (Cruise) per usare il secondo nome della madre, l'attrice di Dawson Creek avrebbe ritrovato l'amore. Nelle ultime settimane, infatti, negli USA si stanno diffondendo diverse indiscrezioni su una sua possibile relazione con l'artista Jason Bard Yarmosky. Dopo il divorzio da Tom Cruise, arrivato nel 2012, Katie Holmes è sempre stata molto attenta alla sua privacy, evitando di presentarsi in pubblico con nuovi fidanzati e mostrando una certa preferenza per uomini lontani dal suo mondo della tv e del cinema. Uscita da una relazione in cui aveva sempre i riflettori puntati, probabilmente Holmes ha cercato storie d'amore più discrete, capaci di attirare poco l'attenzione dei paparazzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Katie Holmes ha ritrovato l'amore con un artista di New York

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Katie Holmes found love again dating artist Jason Bard Yarmosky

Notizie e thread social correlati

Katie Holmes ha un nuovo fidanzato (ufficiale) ed è un artistaDa settimane, Katie Holmes è stata vista più volte con un artista, Jason Bard Yarmosky.

Katie Holmes ha preso parte all’American Ballet Theatre Gala insieme alla madre Kathleen A. Stothers-HolmesDurante l’American Ballet Theatre Gala, l’attrice è stata vista in compagnia della madre, Kathleen A.

Argomenti più discussi: Katie Holmes è innamorata: ecco chi è l'artista che le fa battere il cuore; Katie Holmes ha un nuovo fidanzato (ufficiale) ed è un artista; Chi è Jason Bard Yarmosky, il nuovo amore di Katie Holmes; L'ex moglie di Tom Cruise appare giovane e radiosa mentre frequenta un artista di 9 anni più giovane di lei.