Katie Holmes ha preso parte all’American Ballet Theatre Gala insieme alla madre Kathleen A Stothers-Holmes

Da amica.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’American Ballet Theatre Gala, l’attrice è stata vista in compagnia della madre, Kathleen A. Stothers-Holmes. Le due donne sono state fotografate mentre arrivavano all’evento e si sono scambiate sorrisi e gesti affettuosi durante la serata. La Holmes ha scelto un abbigliamento elegante per l’occasione, mentre la madre ha optato per uno stile più sobrio. La presenza della coppia ha attirato l’attenzione dei presenti, contribuendo a rendere l’atmosfera della serata più calorosa.

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Un raro momento pubblico per il duo madre-figlia, che ha conquistato il red carpet del gala newyorkese con stile e naturale sintonia , regalando uno dei momenti più affettuosi della serata. Per l’evento, l’attrice ha scelto un completo coordinato firmato Ashlyn, costruito attorno a una silhouette essenziale ma d’impatto, efetto balloon. Il look era composto da un top strutturato con peplo voluminoso, capace di creare movimento e profondità visiva, abbinato a una maxi gonna testurizzata dalle linee pulite. A completare l’ensemble, scarpe con tacco firmate Herbert Levine e una delicata collana di Arielle Ratner, scelta minimale che aggiungeva luminosità senza interrompere l’armonia del look. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Katie Holmes ha preso parte all’American Ballet Theatre Gala insieme alla madre Kathleen A. Stothers-Holmes
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