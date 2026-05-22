Katie Holmes ha preso parte all’American Ballet Theatre Gala insieme alla madre Kathleen A Stothers-Holmes

Durante l’American Ballet Theatre Gala, l’attrice è stata vista in compagnia della madre, Kathleen A. Stothers-Holmes. Le due donne sono state fotografate mentre arrivavano all’evento e si sono scambiate sorrisi e gesti affettuosi durante la serata. La Holmes ha scelto un abbigliamento elegante per l’occasione, mentre la madre ha optato per uno stile più sobrio. La presenza della coppia ha attirato l’attenzione dei presenti, contribuendo a rendere l’atmosfera della serata più calorosa.

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