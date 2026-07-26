Katie Holmes ha un nuovo fidanzato ufficiale ed è un artista
Da settimane, Katie Holmes è stata vista più volte con un artista, Jason Bard Yarmosky. Durante un evento negli Hamptons, sono arrivati insieme, mano nella mano, confermando la relazione.
Da qualche settimana, infatti, è stata avvistata spesso in pubblico in compagnia di Jason Bard Yarmosky. Finché è arrivata la conferma: a un evento negli Hamptons i due sono arrivati teneramente insieme, mano nella mano. Addio, dunque, ai sogni di chi voleva la star con Joshua Jackson, con il quale ha trascorso molto tempo e condiviso red carpet negli ultimi mesi. Tra i due, che ai tempi di Dawson's creek hanno avuto anche una relazione (dentro e fuori dal set), c'è sempre stato del resto molto feeling. In ogni caso Katie è apparsa felice vicino al nuovo amore. Ma chi è lui? Si tratta di un artista nato a New York che lavora sia con la pittura che con il disegno, e che in gran parte del suo lavoro esplora i temi dell'invecchiamento, del tempo e della memoria, esponendo le sue opere in musei e gallerie di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
breaking news 46 year old Katie Holmes has announced her relationship with 47 year old Joshua
Notizie e thread social correlati
Katie Holmes ha preso parte all’American Ballet Theatre Gala insieme alla madre Kathleen A. Stothers-HolmesDurante l’American Ballet Theatre Gala, l’attrice è stata vista in compagnia della madre, Kathleen A.
Katie Holmes, l’abito a tutto volume che ha incantato l’American Ballet Theatre 2026 Spring GalaDurante la serata della 2026 Spring Gala dell'American Ballet Theatre, l’attrice ha indossato un abito a tutto volume che ha attirato l’attenzione.
Temi più discussi: Katie Holmes è innamorata: ecco chi è l'artista che le fa battere il cuore; Chi è Jason Bard Yarmosky, il presunto nuovo fidanzato di Katie Holmes; Katie Holmes sorpresa mano nella mano con Jason Bard Yarmosky: chi è l’artista che l'ha conquistata?; Informazioni sorprendenti sulla crociera Suri.
Negli Hamptons Katie Holmes è apparsa più serena del solito, e accanto a lei c’era un uomo che ha subito acceso le indiscrezioni. Foto, gesti e complicità hanno fatto partire il tam tam in poche ore. Tutto quello che si sa davvero lo trovi nell’articolo qui sotto facebook
In dawson creek invece trovava katie holmes sul letto e lui diceva dai mettiamo E.T. x.com
Katie Holmes ha un nuovo fidanzato (ufficiale) ed è un artistaDopo essere stata al centro dell'attenzione mediatica per la vicinanza professionale e i red carpet condivisi con l'ex co-star Joshua Jackson, Katie Holmes infrange il sogno di chi l'avrebbe voluta an ... vanityfair.it
Katie Holmes sorpresa mano nella mano con Jason Bard Yarmosky: chi è l’artista che l'avrebbe conquistata?Katie Holmes è stata avvistata mano nella mano con Jason Bard Yarmosky: chi è la nuova fiamma dell'attrice e tutto quello che c'è da sapere su di lui. cosmopolitan.com