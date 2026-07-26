Katie Holmes ha un nuovo fidanzato ufficiale ed è un artista

Da settimane, Katie Holmes è stata vista più volte con un artista, Jason Bard Yarmosky. Durante un evento negli Hamptons, sono arrivati insieme, mano nella mano, confermando la relazione.

Da qualche settimana, infatti, è stata avvistata spesso in pubblico in compagnia di Jason Bard Yarmosky. Finché è arrivata la conferma: a un evento negli Hamptons i due sono arrivati teneramente insieme, mano nella mano. Addio, dunque, ai sogni di chi voleva la star con Joshua Jackson, con il quale ha trascorso molto tempo e condiviso red carpet negli ultimi mesi. Tra i due, che ai tempi di Dawson's creek hanno avuto anche una relazione (dentro e fuori dal set), c'è sempre stato del resto molto feeling. In ogni caso Katie è apparsa felice vicino al nuovo amore. Ma chi è lui? Si tratta di un artista nato a New York che lavora sia con la pittura che con il disegno, e che in gran parte del suo lavoro esplora i temi dell'invecchiamento, del tempo e della memoria, esponendo le sue opere in musei e gallerie di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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In dawson creek invece trovava katie holmes sul letto e lui diceva dai mettiamo E.T. x.com

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