Il Milan sta cercando di chiudere rapidamente l'acquisto di Konstantinos Karetsas, obiettivo principale per la trequarti. Il club ha tempo limitato per definire l'affare con il Genk, che ha indicato una scadenza imminente. Finora non ci sono dettagli sui termini dell'operazione. La società rossonera sta lavorando per rispettare le tempistiche e completare l'acquisto prima di eventuali ostacoli.

Konstantinos Karetsas è l’obiettivo numero uno del Milan per quello che riguarda la trequarti, ma i rossoneri devono fare in fretta se vogliono assicurarsi il talento del Genk. Milan, si complica il colpo Karetsas (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 2007, Karetsas è il primo nome sulla lista di Ruben Amorim per quello che riguarda l’attacco con il giocatore che piace anche alla dirigenza rossonera. Un colpo che il Milan ha messo in stand-by, in attesa di cedere alcuni pezzi della propria rosa per poi reinvestire. Il greco rappresenterebbe il sostituto di Rafael Leao con il portoghese che, in più di un’occasione, ha fatto capire di voler cambiare aria. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Karetsas-Milan: i rossoneri devono fare in fretta, c’è un motivo

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Milan Flash - Leao attende offerte, per ora, inesistenti

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