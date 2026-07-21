Il Milan sta valutando un'offerta per il giocatore nel ruolo di centrocampista, con un obiettivo di circa 10 milioni di euro. La richiesta del club riguarda un calciatore con caratteristiche offensive, e il nome più vicino alla trattativa è Karetsas. Tuttavia, i rossoneri sono preoccupati da un particolare dettaglio che potrebbe influenzare la trattativa, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli specifici. La squadra continua a pianificare le mosse di mercato in vista della prossima stagione.

Il calciomercato estivo del Milan non si ferma, ma entra in una fase di pianificazione strategica cruciale. Dopo aver assicurato a Rúben Amorim due pedine fondamentali come il nuovo centravanti titolare Gonçalo Ramos e il braccetto destro della difesa a tre Mario Gila, la dirigenza di Via Aldo Rossi si concentra sulle prossime mosse. Al di là dell' imminente ufficialità del rinnovo contrattuale di Luka Modri?, le riunioni di mercato tra l'allenatore portoghese e i vertici societari hanno evidenziato una nuova, chiara priorità: un rinforzo sulla trequarti. L'identikit di Amorim per il 3-4-2-1: caccia al mancino. I piani tattici del nuovo tecnico rossonero sono già delineati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Amorim chiede un 10: obiettivo Karetsas, ma un particolare spaventa i rossoneri

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