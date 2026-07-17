Il Milan continua a seguire con attenzione la situazione di Karetsas, nonostante si pensasse che il suo caso fosse chiuso. Recenti fonti riferiscono di contatti ancora attivi tra il club e gli agenti dell’attaccante. Il mercato rossonero resta aperto e movimentato, con scambi di battute e trattative che sembrano voler mantenere aperte diverse opzioni. Le trattative sono ancora in corso, senza conferme ufficiali.

Il calciomercato del Milan è un vulcano in continua ebollizione, capace di riaccendere piste che molti addetti ai lavori consideravano ormai definitivamente tramontate. Nelle ultime settimane, i radar di via Aldo Rossi si erano posati con insistenza sul profilo di K?nstantinos Karetsas, gioiello classe 2007 in forza al KRC Genk. Il trequartista greco ha letteralmente incantato il calcio belga e internazionale nell'ultima stagione, collezionando lo straordinario bottino di 3 gol e la bellezza di 18 assist vincenti in 49 partite ufficiali disputate tra Jupiler Pro League, Europa League e coppe nazionali. L'identikit del talento ellenico sembrava scritto appositamente per le esigenze tattiche del nuovo allenatore del Milan, il portoghese Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, per Karetsas non è finita. Moretto: "Rossoneri ancora in corsa, contatti recenti"

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In una giornata saltati: #Trincao #Karetsas Che in quanto di piede sinistro ritenevo le prime scelte! Ma saltato anche #Uzun vicino al #Galatasaray Rimane #Alajbegovic Che per me ha un gran tiro ma non adattassimo al #Milan doppione di #Pulisic sorpresa? x.com

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