La Juventus si prepara all'inizio del campionato, che scatterà il 23 agosto con la trasferta contro il Frosinone. Prima dell’esordio, la squadra svolge ultimi test e sessioni di allenamento per affinare la condizione fisica. Sono assenti dagli ultimi allenamenti Yildiz e Thuram. La rosa bianconera sta completando il percorso di preparazione in vista della prima partita ufficiale.

Conto alla rovescia per l’inizio del campionato. La squadra di Spalletti debutterà il 23 agosto a Frosinone. Fino ad allora, sarà tempo di lavoro e di ultimi test per mettere a punto la condizione della rosa bianconera. Dopo lo 0-0 contro il Basilea e la vittoria per 0-1 in Belgio contro lo Standard Liegi, il 31 luglio la Juventus accoglierà a Torino il Nizza, con cui disputerà l’ultimo test amichevole in Europa. Una sfida che potrebbe rivelarsi tra le più interessanti della preparazione estiva. I bianconeri avranno l’opportunità di misurarsi con una formazione che ha dimostrato di essere già in un’ottima condizione fisica, realizzando sette reti nelle prime due amichevoli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, verso il campionato: gli ultimi test e le assenze di Yildiz e Thuram

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Juventus return to the pitch: first friendly match against Basel

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