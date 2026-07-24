La Juventus affronterà domani lo Standard Liegi in Belgio per la seconda amichevole stagionale, dopo il pareggio senza reti contro il Basilea all'esordio. La squadra avrà sei assenze per motivi legati a infortuni e convocazioni, influenzando la formazione di Spalletti. La partita si svolge dopo la prima uscita amichevole e si inserisce nel calendario pre-stagionale della squadra.

La squadra bianconera sarà impegnata domani nella seconda amichevole contro lo Standard Liegi: diverse defezioni per Spalletti Seconda amichevole per la Juventus, che domani sfiderà in Belgio lo Standard Liegi dopo il pareggio a reti bianche all’esordio stagionale la scorsa settimana in casa del Basilea. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Un altro test utile per Luciano Spalletti per affinare la condizione della squadra e prepararsi per l’inizio del campionato, anche se saranno diverse le assenze per i bianconeri in attesa dei prossimi colpi sul mercato. Oltre agli infortunati Ekhator e Thuram, non saranno disponibili neanche Milik e Zhegrova: per entrambi gestione dei carichi di lavoro e niente test contro lo Standard. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Calciomercato.it - Juventus, la scelta su Yildiz: sei assenze per Spalletti in Belgio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ATALANTA JUVENTUS 0-1 BOGA' POSTPARTITA

Notizie e thread social correlati

Juventus, Spalletti o Comolli? La scelta di Elkann e almeno sei cessioni | CMDopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, la Juventus si trova in una fase di riflessione, con diversi cambiamenti possibili in vista della...

Convocati Juve per il Torino: ci sono Vlahovic e Thuram, la scelta su Yildiz. La lista completa di Spalletti per il derbyLa Juventus ha annunciato i convocati per il derby contro il Torino, includendo Vlahovic e Thuram.

Temi più discussi: Spalletti a 40° con le maniche lunghe, vuole coprire il tatuaggio scudetto? A Napoli ne sono convinti e....; TRIBUNA.COM * SERIE A: I CONVOCATI DI SPALLETTI PER BASILEA-JUVENTUS: LA SCELTA SU THURAM E CELIK; Celik Juve, scelta la maglia numero 2: ecco perché è un indizio di mercato – foto; Juventus, il Bayern Monaco piomba su Bremer: spunta la valutazione, ma la scelta del brasiliano sorprende.

#Juventus, qualche dato sparso sulla chiusura della prima fase della campagna abbonamenti (oggi inizia la vendita libera): -Ha rinnovato l'85% dei possessori di abbonamento. -La formula più scelta è la STAR, che comprende Serie A, UEL e l’ottavo di C x.com

Sorloth sparito dai radar della Juventus, da quasi prima scelta a desaparecido: cosa è cambiato in questo meseSorloth è sparito dal mercato della Juventus per il ruolo di centravanti: da prima scelta a desaparecido, cosa è successo con il gigante norvegese Calciomercato Juve: l’estate in casa Juventus continu ... msn.com

Juventus, UFFICIALE: la scelta su Vlahovic e due big out per il derbyStasera il derby di Torino, dove la Juve si gioca le residue speranze per la qualificazione in Champions League. La decisione di Spalletti sul centravanti serbo Luciano Spalletti – dopo la rifinitura ... calciomercato.it