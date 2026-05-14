Il centrocampista della squadra è sotto osservazione a causa di un fastidio al ginocchio che si è presentato durante le ultime partite. Lo staff medico sta valutando le sue condizioni e cerca di capire se potrà essere disponibile per le ultime due gare di campionato. La situazione viene monitorata attentamente in vista delle prossime sfide, con l’obiettivo di decidere se il giocatore potrà scendere in campo tra i titolari. Nessuna comunicazione ufficiale al momento sulla possibilità di un suo impiego.

di Luca Fioretti Thuram a rischio per Juve Fiorentina? Lo staff monitora il fastidio al ginocchio del francese che punta al rientro tra i titolari per le ultime due sfide. Le condizioni fisiche di Khéphren Thuram restano sotto la lente d’ingrandimento in vista di questo finale di stagione. Il centrocampista francese sta convivendo con un fastidio al ginocchio che ne ha limitato fortemente l’impiego nelle recenti uscite di campionato. Dopo aver saltato completamente la trasferta vittoriosa contro il Lecce, era tornato a disposizione per la sfida contro il Verona, disputando tuttavia soltanto un tempo prima di essere richiamato in panchina. Lo staff medico sta monitorando la situazione con estrema cautela, cercando di evitare ricadute che potrebbero compromettere la sua disponibilità per gli impegni imminenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram a rischio per Juve Fiorentina? Come sta il centrocampista e cosa filtra verso gli ultimi 180 minuti della stagione

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