Ieri pomeriggio, alla Continassa, la Juventus si è riunita dopo il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti. Il centrocampista Yildiz ha continuato ad allenarsi a parte e rischia di non partecipare alla tournée prevista. La squadra ha svolto sessioni di allenamento regolari, senza ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del giocatore. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo eventuali tempi di recupero o decisioni sulla sua presenza nelle prossime partite.

Ieri pomeriggio alla Continassa la Juventus si è ritrovata dopo la domenica di riposo concessa da Luciano Spalletti. I compagni hanno accolto per la prima volta il sorriso di Gleison Bremer che ha iniziato il programma di riabilitazione, ma oltre a lui altri tre calciatori (e mezzo) hanno seguito un lavoro differenziato: Kenan Yildiz, Khephren Thuram ed Edon Zhegrova, più Arkadiusz Milik che si è diviso tra la seduta in gruppo e gli esercizi ad hoc. I pensieri, nessuno si offenderà, sono però tutti diretti alla stellina turca che da quando si è unita agli altri bianconeri non ha ancora sudato insieme ai colleghi agli ordini di Spalletti. Il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Yildiz in bilico: il numero 10 lavora ancora a parte e rischia di saltare la tournée

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