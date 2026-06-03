Un giocatore della Juventus ha commentato il significato della maglia numero 10, affermando che non si tratta di una semplice divisa, ma di un simbolo importante per il club. La squadra sta vivendo un periodo di rinnovamento, con un focus su giovani talenti che possano contribuire sia alla stagione attuale sia al progetto a lungo termine. La discussione sulla maglia e sui giocatori coinvolti riflette l'attenzione del club verso il valore simbolico e il ruolo di figure chiave all’interno della rosa.

Torino, 3 giugno 2026 – Negli ultimi anni la Juventus ha attraversato una fase di profondo rinnovamento, caratterizzata dalla necessità di costruire una squadra competitiva puntando anche su giovani talenti in grado di rappresentare il presente e il futuro del club. In questo contesto, Kenan Yildiz si è affermato come uno dei giocatori più importanti della rosa bianconera, diventando rapidamente un punto di riferimento tecnico e simbolico, nonostante intorno a lui le cose non siano andate secondo aspettative. Il fallimento della mancata qualificazione alla Champions League rappresenta una delle più cocenti delusioni della storia recente della Vecchia Signora, ma all’interno di una stagione difficile Kenan Yildiz non ha fatto mancare il suo apporto da leader tecnico della squadra con il numero dieci sulle spalle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, parla Yildiz: “La numero 10 non è una maglia qualsiasi”

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Indossare la numero 10 della Juventus è un onore

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Yildiz, come sta il turco? Le condizioni del numero 10 bianconero in vista di Juve VeronaIn vista della partita tra Juventus e Verona, si è parlato delle condizioni di Yildiz, centrocampista turco della squadra.

Temi più discussi: Yildiz: C'è una sensazione che ho provato alla Juve dal primo giorno; Juve, l'inviato per Yildiz: un membro dello staff bianconero con lui nel ritiro della Turchia; Ho messo la Juve sopra il Bayern: Yildiz, lo stile e il desiderio, ecco come voglio essere ricordato; Yildiz incedibile, la Juve riparte da una certezza.

Il presente alla #Juventus, la maglia numero e i sogni per il futuro: parla Kenan #Yildiz x.com

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Juve's Yildiz speaks out: The number 10 isn't just any shirt.The number ten confides in GQ: The number ten is a great honor; with that shirt, you have to give more. Transfer market: Brahim Diaz and Mateta are the attacking prospects, while Kolo Muani from PSG ... sport.quotidiano.net

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