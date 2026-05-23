Ultimissime Juve LIVE | Yildiz rischia di saltare la prima del Mondiale Spalletti confermato

Yildiz potrebbe saltare la prima partita del Mondiale a causa di un infortunio. La conferma ufficiale sulla presenza del giocatore sarà comunicata nelle prossime ore. Spalletti è stato confermato come allenatore della squadra, pronto a guidare la formazione nella nuova stagione. Le notizie aggiornate arrivano direttamente dalla società, con attenzione alle condizioni dei giocatori e alle scelte tecniche.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 23 maggio 2026. Infortunio Yildiz, brutte notizie per il calciatore della Juve: a rischio anche l’esordio al Mondiale. Come sta e i tempi di recupero. Ore 10:30 – Infortunio Yildiz, brutte notizie per la Juve e lo stesso giocatore. E’ a forte rischio la presenza alla prima gara del Mondiale con la Turchia Spalletti confermato da Elkann: avanti insieme, ma Lucio vuole un segnale dallo spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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