Durante il Consiglio Federale, è stato annunciato che Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale. La decisione è stata presa di comune accordo con Claudio Ranieri, che ricoprirà anche il ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Questa nomina chiude una lunga discussione sulla guida della squadra nazionale.

“ Roberto Mancini è il nuovo ct, una scelta condivisa con Claudio Ranieri, che sarà il dt e presidente del Club Italia “. Con queste parole, nel Consiglio Federale tenutosi stamane, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha messo la parola fine alla telenovela relativa alla nuova guida tecnica dell’Italia. Ultimi giorni davvero convulsi, tra la scelta di Mancini e Leonardo caduta su Pirlo, la decisione di non nominare l’ex centrocampista della Juve e le dimissioni seguenti dei dirigenti. Alla fine sarà Mancini bis, una scelta presa dal presidente federale che così rimette il Mancio sulla panchina azzurra 1081 giorni dopo l’ultima volta. Chi è stato l’ultimo ct richiamato sulla panchina dell’Italia? Marcello Lippi l’eroe del Mondiale 2006, l’ultimo selezionatore in grado di portare un Mondiale all’Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilnapolista.it - Italia, via al Mancini bis: l’ultima volta della “minestra riscaldata” fu un disastro (con Lippi)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MANCINI TORNA CT DELLITALIA

Notizie e thread social correlati

Da Lippi a Pozzo: come sono andati i ‘cavalli di ritorno’ sulla panchina dell’Italia? Cosa insegna la storia a Roberto ManciniRoberto Mancini rappresenta un esempio di tecnico che è tornato sulla panchina della nazionale italiana, seguendo la strada di predecessori che...

9 luglio 2006, 20 anni fa l’ultima Italia mondiale: a Viareggio la serata-evento, in collegamento Marcello LippiIl 9 luglio 2006, venti anni fa, si tenne a Viareggio una serata speciale in occasione dell’ultima partecipazione dell’Italia ai Mondiali di calcio.

Temi più discussi: L’annuncio di Malagò: Roberto Mancini Ct della Nazionale, Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico FIGC e presidente del Club Italia; Caos azzurro: Maldini e Leonardo si dimettono: Conte, Mancini, Chiellini, tutti in nomi; Italia a pezzi, oggi Malagò sceglie il nuovo ct della Nazionale: Mancini in vantaggio su Conte; E se Pirlo saltasse? Conte la scelta forte, Mancini costa meno, la terza via... tutti i nomi.

CALCIOMERCATO MONDIALE: IL MONDO TRA MESSI E YAMAL, L'ITALIA TRA PIRLO E... youtu.be/iLuhwMdeXRY?is… via @YouTube x.com

Mancini ct e Ranieri dt: news di oggi in diretta sulla Nazionale ItalianaRanieri sta arrivando dalla Calabria - ha aggiunto Malagò -. Si sono già sentiti con Mancini e domani alle ore 18 è prevista la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri. Io non ero a ... sport.sky.it

Revoca della nomina a CT della Nazionale italiana per Andrea Pirlo a causa dei suoi legami con la Russia: Mi sono state attribuite convinzioni che non ho mai espresso reddit

Italia, ufficiale il ritorno di Mancini. Ranieri è il nuovo direttore tecnico. Malagò: Mi assumo la responsabilità di aver fermato la scelta di PirloRoberto Mancini è il ct della nazionale. Lo ha appena annunciato - apprende l’ANSA - Giovanni Malagò al consiglio federale in corso. A breve è ... gazzettadelsud.it