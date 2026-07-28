Da Lippi a Pozzo | come sono andati i ‘cavalli di ritorno’ sulla panchina dell’Italia? Cosa insegna la storia a Roberto Mancini

Roberto Mancini rappresenta un esempio di tecnico che è tornato sulla panchina della nazionale italiana, seguendo la strada di predecessori che avevano già ricoperto lo stesso ruolo in passato. Il ritorno di un allenatore alla guida della nazionale è un episodio poco frequente e porta con sé aspettative elevate ma anche rischi, considerando le esperienze passate di chi aveva già ricoperto questa posizione. La storia mostra come questi ritorni siano spesso segnati da sfide e risultati incerti.

Mancini è un esempio di ‘cavallo di ritorno’ sulla panchina della Nazionale italiana: come sono andati i suoi predecessori?. Il ritorno di un commissario tecnico sulla panchina della Nazionale italiana è un evento raro e storicamente carico di aspettative, ma anche di grandi insidie. La storia degli Azzurri insegna che riprendere le redini della selezione tra successi passati e rinnovate pressioni è un’impresa complessa: la lista dei “cavalli di ritorno” è breve, ma comprende due tra i nomi più iconici della storia del nostro calcio. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Marcello Lippi: dal trionfo di Berlino al disastro in Sudafrica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Da Lippi a Pozzo: come sono andati i ‘cavalli di ritorno’ sulla panchina dell’Italia? Cosa insegna la storia a Roberto ManciniMancini è un esempio di 'cavallo di ritorno' sulla panchina della Nazionale italiana: come sono andati i suoi predecessori? calcionews24.com

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