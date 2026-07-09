Il 9 luglio 2006, venti anni fa, si tenne a Viareggio una serata speciale in occasione dell’ultima partecipazione dell’Italia ai Mondiali di calcio. La serata prevedeva un collegamento con Marcello Lippi, allora commissario tecnico della nazionale. Si trattò di un evento celebrativo che ricordò quella vittoria mondiale, con partecipanti e appassionati presenti nella città toscana. La data segna il ricordo di una sconfitta che ha lasciato un segno nella storia sportiva italiana.

Viareggio, 9 luglio 2026 – Alzi la mano chi non ricorda dov’era la sera del 9 luglio 2006, venti anni fa come oggi? È vero che in questo periodo la lingua batte dove il dente duole – il pallone azzurro a livello mondiale si è sgonfiato da tre edizioni – ma quella sera, tanto fantastica quando indimenticabile, tutta l’Italia era davanti alla tv per la finale della Coppa del mondo di calcio a Berlino. E. il resto è la vittoria iridata, il quarto trionfo, con il sigillo d’autore di Marcello Lippi da Viareggio. La serata evento al Marco Polo Center. FOTO UMICINI Inevitabile di fronte a quel ricordo celebrare qualcosa che possa far rivivere... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - 9 luglio 2006, 20 anni fa l’ultima Italia mondiale: a Viareggio la serata-evento, in collegamento Marcello Lippi

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4 LUGLIO 2006: vent'anni fa il GOL di GROSSO contro la GERMANIA (119')

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