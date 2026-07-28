Italia Mancini torna in panchina | dal trionfo di Wembley alla nuova missione azzurra

Roberto Mancini è tornato a guidare la nazionale italiana di calcio, quasi tre anni dopo aver lasciato l’incarico nell’agosto 2023. Il tecnico riprende il suo ruolo, iniziato nel 2018, dopo aver condotto la squadra al titolo europeo a Wembley e aver poi portato alla mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi o sui prossimi obiettivi.

Roberto Mancini torna alla guida della Nazionale italiana quasi tre anni dopo le dimissioni dell’agosto 2023. Il tecnico riprende un percorso iniziato nel 2018 e attraversato da momenti opposti: la rinascita culminata nel trionfo europeo di Wembley e la successiva mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. Nella sua prima esperienza sulla panchina azzurra ha totalizzato 61 partite, 37 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte. La fase più brillante della gestione Mancini concise con Euro 2020, disputato nel 2021 per via del Covid. L’Italia vinse tutte le partite delle qualificazioni e superò Turchia, Svizzera, Galles, Austria, Belgio e Spagna prima di battere in finale l’Inghilterra ai rigori nella finale di Wembley. 🔗 Leggi su Sportface.it

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