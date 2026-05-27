L’Italia si prepara per due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo, con una formazione sperimentale guidata da Silvio Baldini. La squadra sarà composta principalmente da giocatori Under 21, con l’aggiunta di Donnarumma come capitano e alcuni elementi già inseriti nella Nazionale maggiore. Nel frattempo, il nome di Roberto Mancini è tornato in pole position come possibile nuovo allenatore della nazionale maggiore.

L’Italia scenderà in campo tra pochi giorni per una doppia amichevole contro Grecia e Lussemburgo guidata da Silvio Baldini, che si presenterà con una nazionale sperimentale, fatta da Under 21 più capitan Donnarumma e qualche altro già nel giro della Nazionale maggiore. Il tema più caldo è però sicuramente chi sarà il prossimo commissario tecnico nel mese di settembre, dopo le elezioni federali e quando ricominceranno le partite che contano. Nelle ultime ore – si legge su Agipronews – è tornato in pole per i bookmaker Roberto Mancini, che per la prima volta scavalca Antonio Conte, il grande favorito dal giorno dell’addio di Gennaro Gattuso. In quota resiste l’opzione Massimiliano Allegri, libero dopo l’esonero dal Milan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Italia, a sorpresa torna forte il nome di Roberto Mancini: ora è lui il favorito per la panchina azzurra

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