Mancini Italia il retroscena sulla panchina azzurra | quattro no per aspettare la Nazionale

Mancini Italia, il nome torna nella corsa per il ruolo di ct dopo la frenata inaspettata per Andrea Pirlo: la situazione. La corsa alla panchina dell’ Italia resta uno dei temi più delicati del momento. La scelta del nuovo commissario tecnico non è ancora stata definita e, dopo le polemiche legate alla candidatura di Andrea Pirlo, il nome di Roberto Mancini è tornato a circolare con forza negli ambienti federali. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Pirlo resta in pole per guidare il nuovo corso azzurro, ma la situazione è tutt’altro che chiusa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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