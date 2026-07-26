Mancini Italia il retroscena sulla panchina azzurra | quattro no per aspettare la Nazionale

Da calcionews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la decisione di Andrea Pirlo di non accettare l’incarico, il nome di Mancini torna in corsa per la panchina della nazionale. La scelta di un nuovo commissario tecnico resta in fase di definizione, con diverse candidature valutate. Quattro figure sono state rifiutate prima di considerare Mancini, che ora viene nuovamente preso in considerazione come possibile scelta. La selezione del nuovo allenatore continua a essere al centro delle discussioni.

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Mancini Italia, il nome torna nella corsa per il ruolo di ct dopo la frenata inaspettata per Andrea Pirlo: la situazione. La corsa alla panchina dell’ Italia resta uno dei temi più delicati del momento. La scelta del nuovo commissario tecnico non è ancora stata definita e, dopo le polemiche legate alla candidatura di Andrea Pirlo, il nome di Roberto Mancini è tornato a circolare con forza negli ambienti federali. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Pirlo resta in pole per guidare il nuovo corso azzurro, ma la situazione è tutt’altro che chiusa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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