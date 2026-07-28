Italgas porta Picarro a Telese | tecnologia all’avanguardia per il controllo delle reti del gas
Italgas ha presentato a Telese Terme la tecnologia Picarro, utilizzata per il monitoraggio delle reti del gas naturale. L’incontro si è svolto tra l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco e dall’ufficio tecnico, e una delegazione di Italgas. La società concessionaria ha illustrato i sistemi avanzati impiegati per controllare e verificare le condotte di distribuzione del gas. La presentazione si è focalizzata sulla tecnologia Picarro, senza ulteriori dettagli sul suo funzionamento o applicazioni specifiche.
Oggi, l’Amministrazione comunale di Telese Terme, rappresentata dal sindaco Dott. Giovanni Caporaso, unitamente all’Arch. Stefania Pulcino, Resp. dell’Ufficio Tecnico, ha incontrato una delegazione di Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale.?Nello specifico, Italgas ha presentato Picarro Surveyor, attualmente la tecnologia più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas. Il sistema consiste in una sofisticata sensing technology che, rispetto alle tecnologie tradizionali, offre importanti vantaggi in terms di rapidità di svolgimento e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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