Italgas porta Picarro a Telese | tecnologia all’avanguardia per il controllo delle reti del gas

Notizia in breve

Italgas ha presentato a Telese Terme la tecnologia Picarro, utilizzata per il monitoraggio delle reti del gas naturale. L’incontro si è svolto tra l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco e dall’ufficio tecnico, e una delegazione di Italgas. La società concessionaria ha illustrato i sistemi avanzati impiegati per controllare e verificare le condotte di distribuzione del gas. La presentazione si è focalizzata sulla tecnologia Picarro, senza ulteriori dettagli sul suo funzionamento o applicazioni specifiche.