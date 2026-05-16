Dell’Orco - Italgas Reti | Sistema gas italiano è resiliente
Durante l’evento Capri Talks, organizzato da Spin Factor, l’amministratore delegato di Italgas Reti ha affermato che il sistema del gas in Italia si può considerare resiliente. Ha parlato delle capacità di risposta del settore alle criticità e delle misure adottate per garantire la sicurezza e la continuità del servizio. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche strutturali e operative del sistema gas nazionale, senza menzionare specifici dettagli tecnici o eventi recenti.
L’intervista all’amministratore delegato dell’azienda in occasione di Capri Talks, format di confronto su economia e politica organizzato da Spin Factor nell’isola campana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
DellOrco - Italgas Reti: Sistema gas italiano è resiliente
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