Dell’Orco - Italgas Reti | Sistema gas italiano è resiliente

Durante l’evento Capri Talks, organizzato da Spin Factor, l’amministratore delegato di Italgas Reti ha affermato che il sistema del gas in Italia si può considerare resiliente. Ha parlato delle capacità di risposta del settore alle criticità e delle misure adottate per garantire la sicurezza e la continuità del servizio. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche strutturali e operative del sistema gas nazionale, senza menzionare specifici dettagli tecnici o eventi recenti.

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