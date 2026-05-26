Italgas porta a Colorina la tecnologia Picarro | controlli più rapidi e sicuri sulla rete del gas

Notizia in breve

Italgas ha installato a Colorina la tecnologia Picarro Surveyor, un sistema avanzato per il monitoraggio delle reti del gas. Questo strumento permette controlli più rapidi e sicuri sulla rete, facilitando la ricerca preventiva delle dispersioni di gas. La tecnologia di ultima generazione migliora la sicurezza e l’efficienza delle verifiche, riducendo i tempi necessari per i controlli rispetto ai metodi tradizionali. L’installazione riguarda la rete del gas nel territorio di Colorina.