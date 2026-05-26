Italgas porta a Colorina la tecnologia Picarro | controlli più rapidi e sicuri sulla rete del gas
Italgas ha installato a Colorina la tecnologia Picarro Surveyor, un sistema avanzato per il monitoraggio delle reti del gas. Questo strumento permette controlli più rapidi e sicuri sulla rete, facilitando la ricerca preventiva delle dispersioni di gas. La tecnologia di ultima generazione migliora la sicurezza e l’efficienza delle verifiche, riducendo i tempi necessari per i controlli rispetto ai metodi tradizionali. L’installazione riguarda la rete del gas nel territorio di Colorina.
A Colorina arriva la tecnologia Picarro Surveyor di Italgas, sistema di ultima generazione per il monitoraggio delle reti del gas e la ricerca preventiva delle dispersioni. La novità è stata presentata oggi, lunedì 26 maggio, nel corso di un incontro tra l’amministrazione comunale e una. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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