Inter tutto fatto per Stones | per lui pronto un biennale da 4 milioni a stagione

L’Inter sta per ufficializzare l’arrivo di John Stones, che firmerà un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione. Il difensore inglese, dopo dieci anni al Manchester City, ha scelto di trasferirsi ai nerazzurri a parametro zero. La firma dovrebbe essere imminente, con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli dell’accordo.

Il grande colpo per la difesa dell’Inter sta per arrivare e risponde al nome di John Stones. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrale ha dato la sua priorità al club nerazzurro e arriverà a parametro zero dopo dieci anni in cui ha vestito la maglia del Manchester City. Per lui è pronto un contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione, che lo renderanno uno dei difensori più pagati della Serie A. L’Inter ha dovuto battere la concorrenza di tanti altri club che erano sulle tracce dell’inglese, in particolar modo dopo l’ottimo Mondiale con l’Inghilterra, come l’Arsenal, il Chelsea e la Juventus. Le due parti in causa devono ancora formalizzare i dettagli della trattativa, ma sembra solo questione di ore prima che Stones diventi a tutti gli effetti un nuovo calciatore di Chivu. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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