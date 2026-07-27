John Stones verso l’Inter: ok verbale e contratto biennale da 4 milioni, ora si attende la firma prima dell’inizio della sua esperienza in Serie A. John Stones ha dato il suo via libera verbale all’Inter e si prepara a diventare un nuovo rinforzo per la difesa di Chivu in vista della prossima stagione. Il difensore inglese è attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con il Manchester City, chiudendo un ciclo lungo dieci anni e ricco di trofei con i Citizens. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Le visite mediche non sono ancora state fissate, ma l’accordo tra le parti è definito nei suoi contorni principali e verrà formalizzato nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Stones dice sì all’Inter: accordo verbale e biennale da quattro milioni a stagione

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