Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli, con un contratto di due anni e uno stipendio di 5 milioni di euro a stagione. Dopo una giornata di incertezza, il presidente del club ha ufficializzato la decisione. L’annuncio è arrivato al termine di una giornata di trattative e cambi di programma. Allegri sostituirà l’allenatore precedente e guiderà la squadra nella prossima stagione.

Alla fine, dopo la virata improvvisa del pomeriggio, Aurelio De Laurentiis ha sciolto le riserve: Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Napoli, Allegri per la panchina. Riporta Romano: “ Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli, ci siamo! L’ex manager del Milan accetta tutte le condizioni offerte dal Napoli e firmerà a breve. Affare fatto” Poi specifica: “????????!???????????????????????? DI NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI PER SOSTITUIRE CONTE Allegri vince la corsa per diventare il nuovo allenatore del Napoli, avendo accettato tutte le condizioni offerte dal club, e si prepara a firmare a breve. Il presidente De Laurentiis e il direttore Manna volevano entrambi l’ex allenatore del Milan, considerato la soluzione ideale dopo Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli: per lui biennale da 5 milioni a stagione

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Napoli: Italiano sorpassa Allegri, chi sarà il nuovo tecnico

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