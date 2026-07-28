Inter chi è John Stones | esperienza leadership e il nodo infortuni

Da forzainter.eu 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha concluso l'accordo con John Stones, che si trasferisce a parametro zero dopo aver giocato con il Manchester City. Il difensore inglese porta esperienza e leadership in rosa, ma ha avuto problemi di infortuni in passato. Dopo le delusioni per i mancati acquisti di Palestra e Khalaili, questa operazione rappresenta il primo grande colpo del mercato estivo dei nerazzurri.

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Dopo le delusioni per i mancati arrivi di Palestra e Khalaili, l’ Inter piazza finalmente il primo grande colpo del proprio mercato estivo. I nerazzurri hanno raggiunto l’accordo con John Stones, che arriva a parametro zero dopo l’esperienza al Manchester City. Un acquisto di spessore internazionale che va a rinforzare il reparto arretrato di Cristian Chivu, chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Il percorso di Stones: dal Barnsley al Manchester City. Con l’arrivo di Stones, l’Inter si assicura uno dei difensori più vincenti dell’ultimo decennio. Cresciuto nel settore giovanile del Barnsley, il centrale inglese si è imposto prima con l’ Everton, attirando l’attenzione dei Citizens, che lo acquistarono nell’estate del 2016. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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