Inter chi è John Stones | esperienza leadership e il nodo infortuni

L'Inter ha concluso l'accordo con John Stones, che si trasferisce a parametro zero dopo aver giocato con il Manchester City. Il difensore inglese porta esperienza e leadership in rosa, ma ha avuto problemi di infortuni in passato. Dopo le delusioni per i mancati acquisti di Palestra e Khalaili, questa operazione rappresenta il primo grande colpo del mercato estivo dei nerazzurri.

Dopo le delusioni per i mancati arrivi di Palestra e Khalaili, l’ Inter piazza finalmente il primo grande colpo del proprio mercato estivo. I nerazzurri hanno raggiunto l’accordo con John Stones, che arriva a parametro zero dopo l’esperienza al Manchester City. Un acquisto di spessore internazionale che va a rinforzare il reparto arretrato di Cristian Chivu, chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Il percorso di Stones: dal Barnsley al Manchester City. Con l’arrivo di Stones, l’Inter si assicura uno dei difensori più vincenti dell’ultimo decennio. Cresciuto nel settore giovanile del Barnsley, il centrale inglese si è imposto prima con l’ Everton, attirando l’attenzione dei Citizens, che lo acquistarono nell’estate del 2016. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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Temi più discussi: Inter, Stones ha detto sì: pronto un contratto biennale per il difensore; Inter, Stones ha detto sì: biennale da 4 milioni per l'inglese ex City; John Stones, chi è il nuovo difensore dell'Inter: gli infortuni (anche finti) e gli 86 minuti negli ultimi 6 mesi; John Stones, il gigante dai piedi buoni che ha collezionato 20 trofei con la maglia del Manchester City.

Perché John Stones è un colpo da grande Inter? Esperienza, qualità, leadership e un profilo perfetto per il calcio di Chivu. #Inter #JohnStones #Calciomercato #SerieA #ForzaInter #Opinione x.com

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