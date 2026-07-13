Inter il nome nuovo per la difesa è quello di John Stones

Da forzainter.eu 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha scelto John Stones come nuovo difensore. La squadra di Cristian Chivu cerca rinforzi dopo aver perso Matteo Darmian, Stefan De Vrij e Francesco Acerbi a fine giugno. Stones, attualmente in forza al Manchester City, è tra i candidati principali per rafforzare la linea difensiva nerazzurra. La società sta valutando le modalità dell’operazione e i dettagli contrattuali. La trattativa si inserisce nel mercato di rafforzamento della rosa in vista della nuova stagione.

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L’ Inter di Cristian Chivu è a caccia di nuovi difensori dopo gli addii a fine giugno di Matteo Darmian, Stefan De Vrij e Francesco Acerbi. Ai nomi circolati nelle ultime settimane, Solet, Chalobah e Mancini tra gli altri, si aggiunge quello di John Stones, centrale di difesa ex Manchester City ora svincolato e protagonista al Mondiale con la sua Nazionale. Il classe 1994 rappresenterebbe un profilo di grande esperienza per la retroguardia nerazzurra e renderebbe il reparto arretrato ancora più completo e di alto livello, vista la presenza in rosa di altri ottimi giocatori come Manuel Akanji e Alessandro Bastoni. “Proposto all’Inter già da mesi” racconta Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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