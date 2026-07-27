L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di John Stones, difensore con esperienza internazionale e leadership riconosciuta. Il giocatore, noto per le sue qualità tecniche e la capacità di guidare la difesa, torna in Italia dopo aver avuto esperienze in Premier League. La società ha puntato su un profilo che può contribuire alla solidità del reparto difensivo, rafforzando la rosa con un elemento di grande livello. La scelta è stata motivata anche dal desiderio di portare in squadra un elemento di esperienza e affidabilità.

di Alberto Petrosilli L’Inter sceglie un campione vero come Stones: Chivu ritrova un difensore capace di cambiare il volto della squadra. Nel calcio moderno non tutti gli acquisti si misurano soltanto con l’età anagrafica o con il valore del cartellino. Alcuni colpi assumono un peso diverso perché portano in dote mentalità vincente, esperienza internazionale e una qualità tecnica che pochi difensori possono vantare. È proprio questo il caso di John Stones, il cui arrivo all’Inter rappresenta, a mio avviso, uno dei migliori affari dell’estate nerazzurra. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’inglese arriva a parametro zero, dettaglio che rende l’operazione ancora più interessante. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - John Stones all’Inter: esperienza, leadership e qualità. Perché è un colpo da grande squadra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JOHN STONES TO STAMFORD BRIDGE | DIOGO COSTA WANTS CHELSEA| CHALOBAH GONE |

Notizie e thread social correlati

Sukur: «Hakan Calhanoglu ha accumulato una straordinaria esperienza nella mia Inter, ha sviluppato qualità di leadership eccezionali»Hakan Calhanoglu ha giocato molte partite con l’Inter, secondo quanto affermato da Hakan Sukur.

Perché John Stones e Nico O’Reilly sono stati abbandonati da Thomas Tuchel?Thomas Tuchel ha escluso dalla formazione titolare due calciatori, John Stones e Nico O’Reilly, per la partita contro il Ghana, in programma questa...

Temi più discussi: ??Inter su Stones, la Juve affonda per Pellegrino, il Milan pensa a Karetsas; Stones, oggetto del desiderio di Chelsea, Inter e Juve; Inter: Arsenal e Chelsea in pole per Stones; Calciomercato Inter, occhi su Spence e Stones: i dettagli e l'idea dei nerazzurri per i due inglesi.

FabrizioRomano - John #Stones all’ #Inter, Here We Go! Accordo fino a giugno 2028, stipendio intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione. Stones si sottoporrà alle visite mediche a Milano a breve. x.com

Stones ha detto sì all'Inter. L'inglese è a un passo dal vestire la maglia nerazzurraL'Inter brucia la concorrenza su John Stones. Il difensore inglese sarà un giocatore nerazzurro. Contratto biennale a quattro milioni a stagione. tuttomercatoweb.com

Inter, si avvicina Stones: le cifre e i dettagli dell'offertaIl difensore inglese è svincolato dopo la conclusione del contratto con il Manchester City ... msn.com