In Francia, è stato annunciato l’ingaggio di Zinedine Zidane come nuovo allenatore della nazionale di calcio. Zidane ha dichiarato di aver rifiutato offerte per cinque anni per aspettare questa opportunità. Nel frattempo, in Germania, Klopp è stato confermato come allenatore dopo che Guardiola aveva rifiutato l’Italia. La nazionale francese non ha attualmente un direttore tecnico né un advisor.

Il giorno in cui Guardiola disse no all’Italia in Germania ufficializzarono Klopp. Oggi che la Nazionale non ha nemmeno più direttore tecnico e advisor (qualsiasi cosa sia) in Francia ufficializzano Zidane. C’è del sadismo. “ Sono sopraffatto – dice Zidane a L’Equipe – provo un’ondata di emozioni. Sono pronto ad affrontare la sfida. E’ quello che volevo fare. Facevo parte della nazionale francese Under 15. Nel 1998, è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata, con i miei compagni di squadra del 1998, grazie ad Aimé Jacquet. Ho passato quei quattro o cinque anni ad aspettare questo giorno”. “In Spagna per 25 anni”. Non avendo in Francia... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Intanto in Francia presentano Zidane: “Ho rifiutato offerte per 5 anni per aspettare la nazionale”

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