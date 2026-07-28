Francia parte l’era Zidane | Per essere ct della nazionale ho rifiutato tante offerte dei club
Zinedine Zidane è stato ufficialmente nominato allenatore della nazionale di calcio francese. La notizia è stata comunicata dal presidente della federazione durante una conferenza stampa, affermando che il contratto durerà quattro anni. Zidane ha dichiarato di aver rifiutato numerose offerte di club prima di accettare l’incarico con la squadra nazionale. È il primo giorno della sua gestione come commissario tecnico della squadra.
È iniziata in Francia l’era Zinedine Zidane. Da oggi l’ex campione del mondo è ufficialmente il ct dei Bleus. L’annuncio del presidente della Federcalcio, Philippe Diallo, durante la conferenza stampa di presentazione: "Zidane sarà il prossimo selezionatore della nazionale francese per i prossimi 4 anni". Poi ha svelato: "Già nel febbraio 2025 l'ho incontrato e l'ho contattato per offrirgli l'incarico di commissario tecnico della nostra nazionale. Da allora, ci siamo incontrati diverse volte per pianificare il suo arrivo. E' stato l'incontro di due desideri. Da un lato, perché Zinedine è una delle leggende del calcio francese e aveva fatto sapere che uno dei suoi sogni sarebbe stato quello di allenare la nazionale. 🔗 Leggi su Repubblica.it
La testata di Zidane, raccontata da Materazzi | Cliché | RSI
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