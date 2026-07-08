Bouaddi il tesoro perduto della Francia | perché ha scelto il Marocco e rifiutato la corte di Zidane
Un giovane centrocampista francese, fino a marzo capitano dell’Under 21, ha deciso di rappresentare il Marocco invece della Francia. Originario di Lille, ha scelto di giocare il Mondiale con la nazionale marocchina, poiché la Francia non gli garantiva un ruolo da titolare. La decisione è stata presa dopo aver colto l’opportunità di partecipare al torneo mondiale come titolare, cosa che non avrebbe potuto fare con la selezione francese.
Fino a marzo capitano dell’U21 transalpina, il giovane centrocampista del Lille ha colto al volo l’opportunità di giocare il Mondiale da titolare, garanzia che i Blues non potevano offrirgli. Anche Zizou, prossimo ct francese, ha provato (senza riuscirci) a convincerlo. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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