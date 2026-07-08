Bouaddi il tesoro perduto della Francia | perché ha scelto il Marocco e rifiutato la corte di Zidane

Notizia in breve

Un giovane centrocampista francese, fino a marzo capitano dell’Under 21, ha deciso di rappresentare il Marocco invece della Francia. Originario di Lille, ha scelto di giocare il Mondiale con la nazionale marocchina, poiché la Francia non gli garantiva un ruolo da titolare. La decisione è stata presa dopo aver colto l’opportunità di partecipare al torneo mondiale come titolare, cosa che non avrebbe potuto fare con la selezione francese.