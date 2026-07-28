Inferno in autostrada code per chilometri | fortissimi disagi tutto paralizzato

Da thesocialpost.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì 28 luglio, sull’autostrada A4, due mezzi pesanti sono entrati in collisione, provocando un incidente. L’incidente ha causato rallentamenti e code che si sono estese per diversi chilometri, con il traffico completamente paralizzato in alcune zone. Le autorità hanno intervenuto sul posto per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita sui feriti o sulle cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un incidente stradale ha provocato pesanti disagi alla circolazione nella mattinata di martedì 28 luglio sull’ autostrada A4, dove due mezzi pesanti si sono tamponati causando rallentamenti e lunghe code. Lo scontro ha occupato gran parte della carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e la chiusura temporanea di un importante collegamento autostradale. L’impatto è avvenuto poco prima delle 10, con la viabilità che ha subito immediatamente forti ripercussioni. Nell’incidente è rimasta coinvolta una persona, ferita in modo lieve, mentre le squadre di emergenza hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e consentire la rimozione dei veicoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

inferno in autostrada code per chilometri fortissimi disagi tutto paralizzato
© Thesocialpost.it - Inferno in autostrada, code per chilometri: fortissimi disagi, tutto paralizzato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Inferno in autostrada, code per chilometri e acqua ai passanti: tutto paralizzatoUn pomeriggio di caos sull'autostrada, con veicoli che si sono fermati per chilometri e automobili ferme sotto il sole.

Inferno sull’autostrada italiana, scontro spaventoso: code per oltre 7 km, fortissimi disagiUn incidente si è verificato nel pomeriggio sull’autostrada A1, tra il bivio con la Diramazione Roma Sud e Valmontone, in direzione Napoli.

Argomenti più discussi: Ancora un weekend di passione sulle autostrade della Liguria, coda a tratti nel savonese; Ancora un weekend di passione sulle autostrade della Liguria, coda a tratti nel savonese e un incidente in A12; Inferno di fuoco e fumo nero sulla A19: autostrada bloccata a Termini Imerese.

inferno in autostrada codeAncora un weekend di passione sulle autostrade della Liguria, coda a tratti nel savoneseGià dal pomeriggio segnalate code a tratti in A10 tra Finale Ligure e Savona verso Genova, altri problemi in A7, in direzione Milano e anche sulla A26, dove il traffico congestionato si registra verso ... primocanale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web