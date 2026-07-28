Martedì 28 luglio, sull’autostrada A4, due mezzi pesanti sono entrati in collisione, provocando un incidente. L’incidente ha causato rallentamenti e code che si sono estese per diversi chilometri, con il traffico completamente paralizzato in alcune zone. Le autorità hanno intervenuto sul posto per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita sui feriti o sulle cause dell’incidente.

Un incidente stradale ha provocato pesanti disagi alla circolazione nella mattinata di martedì 28 luglio sull’ autostrada A4, dove due mezzi pesanti si sono tamponati causando rallentamenti e lunghe code. Lo scontro ha occupato gran parte della carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e la chiusura temporanea di un importante collegamento autostradale. L’impatto è avvenuto poco prima delle 10, con la viabilità che ha subito immediatamente forti ripercussioni. Nell’incidente è rimasta coinvolta una persona, ferita in modo lieve, mentre le squadre di emergenza hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e consentire la rimozione dei veicoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inferno in autostrada, code per chilometri: fortissimi disagi, tutto paralizzato

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