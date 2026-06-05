Un incidente si è verificato nel pomeriggio sull’autostrada A1, tra il bivio con la Diramazione Roma Sud e Valmontone, in direzione Napoli. L’impatto ha causato code di oltre 7 chilometri e forti disagi alla circolazione, con veicoli fermi o rallentati nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione. La viabilità resta compromessa nella zona interessata dall’incidente.

Pomeriggio di forti disagi per gli automobilisti in viaggio sull’ Autostrada A1, dove un incidente avvenuto nel tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma Sud e Valmontone ha provocato pesanti rallentamenti in direzione Napoli. La circolazione ha subito forti ripercussioni con lunghe code e tempi di percorrenza notevolmente superiori alla norma. Secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili, alle ore 14:50 di oggi, 5 giugno, si registravano circa 7 chilometri di coda nel tratto interessato dall’incidente. Una situazione che ha creato inevitabili difficoltà per migliaia di automobilisti diretti verso il Sud Italia. L’incidente si è verificato all’altezza del chilometro 584 e avrebbe coinvolto un furgone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inferno sull’autostrada italiana, scontro spaventoso: code per oltre 7 km, fortissimi disagi

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Autobotte esplode in autogrill sulla A1 a Teano, chiusa autostrada verso Napoli e Roma

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