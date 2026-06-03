Inferno in autostrada code per chilometri e acqua ai passanti | tutto paralizzato

Un pomeriggio di caos sull'autostrada, con veicoli che si sono fermati per chilometri e automobili ferme sotto il sole. La strada è rimasta paralizzata per diverse ore, creando lunghe code che hanno coinvolto numerosi automobilisti. Molti passanti hanno ricevuto acqua a causa del caldo intenso, mentre il traffico rimaneva completamente bloccato. Nessuna informazione immediata sulle cause dell'incidente o della chiusura.

Un pomeriggio di lunghe attese, automobilisti bloccati sotto il sole e chilometri di veicoli fermi sull’asfalto. È questo lo scenario che si è presentato oggi lungo l’Autostrada del Sole, dove un incidente tra due mezzi pesanti ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione in una delle principali arterie del Paese. Le immagini arrivate dal tratto interessato mostrano una fila interminabile di auto e camion costretti a procedere a passo d’uomo o completamente fermi. Con il trascorrere delle ore, la situazione è diventata sempre più critica, tanto da rendere necessaria la distribuzione di acqua agli automobilisti rimasti intrappolati nelle code. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TRAFFICO DA BOLLINO ROSSO IN AUTOSTRADA IL VENERDI SANTO E PER PASQUETTA | 02/04/2026

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