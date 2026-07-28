La ventesima edizione dell’Indice di sportività, realizzata da Pts Sport per Il Sole 24 Ore, ha valutato il movimento sportivo in Italia utilizzando 32 indicatori. Tra le province toscane, Firenze si colloca al quinto posto in classifica. La graduatoria completa include dieci province della regione. L’indice analizza vari aspetti legati alla diffusione e alla partecipazione sportiva sul territorio.

La ventesima edizione dell’Indice di sportività, elaborato da Pts Sport per Il Sole 24 Ore, fotografa lo stato di salute del movimento sportivo in Italia attraverso trentadue indicatori specifici. Se a livello nazionale la classifica generale vede il sorpasso di Milano ai danni di Trento, il panorama della Toscana presenta una situazione variegata, con Firenze che si conferma la realtà di punta della regione. Il capoluogo fiorentino occupa la quinta posizione assoluta con 661,3 punti, pur cedendo tre gradini rispetto all’edizione precedente. Firenze eccelle in modo particolare negli sport individuali, dove risulta terza in Italia, e in quelli di squadra, con un quinto posto di settore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Indice di sportività, Firenze quinta in Italia: la classifica completa delle dieci province toscane

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