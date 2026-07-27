Firenze, 27 luglio 2026 – La Toscana si conferma una delle regioni più sportive d'Italia, trascinata da Firenze, che resta nella top cinque nazionale. È quanto emerge dall'Indice di sportività 2026 elaborato da Pts Sport e pubblicato dal Sole 24 Ore, che analizza qualità e diffusione dello sport nelle 107 province italiane attraverso 32 indicatori. Accanto al capoluogo brillano anche Livorno, Lucca, Siena e Pisa, tutte nelle prime 50 posizioni della classifica generale, mentre Prato, secondo uno dei due nuovi indicatori dell’edizione 2026 dell’indagine, conquista un posto sul podio nazionale per gli investimenti nello sport. Firenze punto di riferimento nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Indice di sportività 2026, Firenze resta nell'élite dello sport italiano. Toscana protagonista con cinque province nelle top 50

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