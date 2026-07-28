Nel nord-est dell'India, le piogge continue hanno causato l'allagamento di circa 1.800 villaggi e hanno colpito circa 900.000 persone nello Stato dell'Assam. Le acque hanno sommerso abitazioni e infrastrutture, portando a evacuazioni di emergenza. Non sono stati segnalati decessi. Le autorità stanno monitorando la situazione e coordinando gli interventi di soccorso.

Sivasagar (India), 28 lug. (askanews) - Nel nord-est dell'India, le piogge incessanti hanno sommerso villaggi e abitazioni nello Stato dell'Assam. Nel distretto di Sivasagar, gli abitanti si muovono nell'acqua con zattere improvvisate, portando via animali e oggetti dalle case allagate. Secondo AFPTV, le alluvioni hanno colpito oltre 1.800 villaggi e 900mila persone. Anupol Baruah, abitante del villaggio di Bihubor, Assam: "In questo villaggio, tutte le famiglie del quartiere sono state costrette ad andarsene. Molti loro familiari risultano ancora dispersi. Una delle persone disperse è stata ritrovata, ma era annegata. È morta mentre la portavano in ospedale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - India, 900mila persone colpite e 1.800 villaggi sommersi

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