Oltre 900.000 persone sono state evacuate in Cina a causa dell’arrivo del tifone Bavi. La città di Wenzhou, nella regione orientale, è la più colpita, con l’arrivo previsto sulla costa. Le autorità hanno attivato le operazioni di evacuazione e messo in atto misure di sicurezza per fronteggiare il fenomeno meteorologico. La regione si prepara a ricevere il tifone, che si prevede possa causare danni significativi.

LaCina si prepara all’arrivo del tifone Bavicon una delle più imponenti operazioni di evacuazione degli ultimi mesi. La situazione più critica riguarda la città di Wenzhou, nella Cina orientale, dove il tifone dovrebbe raggiungere la costa. Secondo le autorità locali, entro la serata di venerdì circa 887.800 residenti erano già stati trasferiti in luoghi sicuri.La metropoli, che conta quasi 10 milioni di abitanti,è stata posta in stato di massima allerta, con la sospensione di numerose attività e il rafforzamento dei controlli nelle zone più esposte. Le intense precipitazioni hanno interessato anche il nord del Paese.A Pechino, le piogge hanno spinto il governo municipale a disporre l’evacuazione di oltre 100mila persone,soprattutto nelle aree periferiche e montuose maggiormente soggette al rischio di frane e inondazioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cina, evacuate oltre 900mila persone per l’arrivo del tifone Bavi

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