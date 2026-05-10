Golfo Persico | Simest stanzia 800 milioni per le imprese colpite
Simest ha annunciato uno stanziamento di 800 milioni di euro destinato alle imprese colpite da recenti eventi nel Golfo Persico. Sono stati definiti requisiti di fatturato necessari per accedere ai fondi perduti e sono stati spiegati i metodi di calcolo del contributo, che variano in base alle dimensioni delle aziende. Le modalità di richiesta e i criteri di accesso sono stati chiariti nelle comunicazioni ufficiali.
? Domande chiave Quali requisiti di fatturato servono per ottenere il fondo perduto?. Come funziona il calcolo del contributo per le piccole imprese?. Quando scade il termine per presentare la domanda su Simest?. Chi può richiedere il finanziamento fino a 1,5 milioni di euro?.? In Breve Contributi a fondo perduto al 30% per PMI e al 20% per altre imprese.. Domande telematiche dal 23 maggio fino alla scadenza del 31 dicembre.. Finanziamenti fino a 1,5 milioni di euro con durata estesa a 8 anni.. Accesso per calo fatturato o costi energetici superiore al 10% rispetto al 2025..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Simest: al via la misura anti rincari per le pmi: pronti 800 milioni. Come funzionaDal 25 maggio e fino al 31 dicembre le imprese che hanno subito un incremento dei costi energetici o una riduzione del fatturato potranno presentare...
Tre navi colpite nello Stretto di Hormuz e a fuoco due petroliere nel Golfo PersicoAlmeno tre navi sono state colpite nei pressi dello Stretto di Hormuz, diventato il principale punto strategico della guerra in Medio Oriente.