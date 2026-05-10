Golfo Persico | Simest stanzia 800 milioni per le imprese colpite

Simest ha annunciato uno stanziamento di 800 milioni di euro destinato alle imprese colpite da recenti eventi nel Golfo Persico. Sono stati definiti requisiti di fatturato necessari per accedere ai fondi perduti e sono stati spiegati i metodi di calcolo del contributo, che variano in base alle dimensioni delle aziende. Le modalità di richiesta e i criteri di accesso sono stati chiariti nelle comunicazioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui