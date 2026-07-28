Inclusione e disabilità il Comune rilancia i progetti del Pnrr

Il Comune ha annunciato il rilancio dei progetti finanziati con i fondi del PNRR destinati alla disabilità, all’inclusione sociale e al sostegno delle persone più fragili. Sono stati avviati interventi specifici per migliorare l’accessibilità e i servizi dedicati alle persone con disabilità. Le iniziative coinvolgono diverse aree della città e prevedono investimenti in infrastrutture e servizi sociali. La pianificazione si basa sui fondi assegnati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tempo di lettura: 4 minuti Fare il punto sui progetti finanziati con i fondi del PNRR dedicati alla disabilità, all’inclusione sociale e al sostegno delle persone più fragili. È stato questo il tema della conferenza stampa tenutasi al Comune di Avellino, alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali Sergio Trezza, del direttore generale dell’Azienda Speciale Consortile Ambito A04 Rodolfo De Rosa, della presidente della Cooperativa sociale La Girella Milena Giliberti e di Simone Maggio, uno dei giovani coinvolti nei percorsi di formazione e inserimento lavorativo. Al centro dell’incontro, i risultati raggiunti attraverso le misure PNRR 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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