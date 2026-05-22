Disabilità e inclusione arriva il portfolio del docente Ecco cosa prevede il Piano Nazionale per le persone con disabilità
È stato presentato il nuovo Piano di azione dedicato alla promozione dei diritti e all’inclusione delle persone con disabilità. Tra le iniziative previste, spicca l’introduzione del “portfolio del docente”, uno strumento pensato per migliorare la formazione e il supporto degli insegnanti. Il piano si concentra anche sulla creazione di risorse e servizi dedicati, con l’obiettivo di favorire l’accesso all’istruzione e la partecipazione attiva degli studenti con disabilità. La misura si inserisce in un quadro più ampio di interventi per l’inclusione scolastica.
Il nuovo Piano di azione per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità introduce anche un intervento dedicato alla scuola: la creazione del “portfolio del docente”, uno strumento pensato per raccogliere competenze, formazione ed esperienze maturate dagli insegnanti sul fronte dell’inclusione scolastica. La misura compare nel documento adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio scorso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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