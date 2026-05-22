Disabilità e inclusione arriva il portfolio del docente Ecco cosa prevede il Piano Nazionale per le persone con disabilità

È stato presentato il nuovo Piano di azione dedicato alla promozione dei diritti e all’inclusione delle persone con disabilità. Tra le iniziative previste, spicca l’introduzione del “portfolio del docente”, uno strumento pensato per migliorare la formazione e il supporto degli insegnanti. Il piano si concentra anche sulla creazione di risorse e servizi dedicati, con l’obiettivo di favorire l’accesso all’istruzione e la partecipazione attiva degli studenti con disabilità. La misura si inserisce in un quadro più ampio di interventi per l’inclusione scolastica.

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