Dopo di Noi il Comune di Perugia sostiene i progetti di assistenza alle persone con disabilità grave
Il Comune di Perugia ha reso pubblico un avviso dedicato alla selezione di progetti personalizzati destinati all’assistenza di persone con disabilità grave che non hanno supporto familiare. Si tratta di iniziative mirate a garantire assistenza a individui in condizioni di bisogno, con particolare attenzione a chi si trova senza un aiuto diretto dalla famiglia. L’obiettivo è di individuare e finanziare interventi specifici per migliorare la qualità di vita di queste persone.
Il Comune di Perugia ha pubblicato l'avviso per la selezione di progetti personalizzati per l'assistenza di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare.L'avviso "Dopo di Noi" vuole riconoscere benefici alle persone con disabilità, previa costruzione di progetti personalizzati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
III Commissione Consiliare Permanente
Sullo stesso argomento
Contrasto alla violenza di genere, il Comune di Perugia sostiene i progetti a supporto delle donneIl Comune di Perugia ha pubblicato l’avviso relativo all’erogazione di un contributo economico, per l’anno 2026, destinato alle donne vittime di...
Progetto TOBIA negli ospedali della provincia di Frosinone: assistenza dedicata alle persone con disabilità complessePresentato il nuovo modello organizzativo negli ospedali di Frosinone, Sora e Cassino.
Con noi #Alitalia può salvarsi e crescere, diceva nel giugno 2016 Carsten Spohr, ceo di #Lufthansa. Dieci anni dopo (e con un travagliato inseguimento), il gruppo salirà al 90% di #ItaAirways, successore dell'ex vettore di bandiera - via @Corriere x.com
Cesare Laruffa. . Ieri si è svolto un nuovo ed emozionante appuntamento del progetto Dopo di… Noi per le persone con Disabilità promosso dal Lions Club Polistena Brutium. Il laboratorio di cucina è stato molto più di un semplice momento educativo: è stat - Facebook facebook
Gigi Buffon: Dopo Calciopoli non è stato facile, ma sapevamo di non aver fatto nulla di sbagliato. Era un prezzo inspiegabile da pagare, ma quella ingiustizia ha tirato fuori il meglio di noi. | Intervista con The Guardian reddit
Legge Dopo di noi. Istituito tavolo tecnico per la sua revisioneLa Ministra per le disabilità incontrerà associazioni, enti e amministrazioni per discutere la revisione della legge 112/2016 sul Dopo di Noi per le persone con disabilità. Obiettivo: migliorare il ... disabili.com
Che fine ha fatto la legge per il Dopo di noi?In una nota la parlamentare Ileana Argentin chiede conto al Ministro Poletti della mancata messa in campo delle Linee Guida ad applicazione della Legge sul Dopo di Noi, approvata lo scorso giugno ... disabili.com