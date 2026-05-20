Dopo di Noi il Comune di Perugia sostiene i progetti di assistenza alle persone con disabilità grave

Il Comune di Perugia ha reso pubblico un avviso dedicato alla selezione di progetti personalizzati destinati all’assistenza di persone con disabilità grave che non hanno supporto familiare. Si tratta di iniziative mirate a garantire assistenza a individui in condizioni di bisogno, con particolare attenzione a chi si trova senza un aiuto diretto dalla famiglia. L’obiettivo è di individuare e finanziare interventi specifici per migliorare la qualità di vita di queste persone.

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