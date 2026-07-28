Incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese fumo nero visibile per chilometri | custode ustionato
Un incendio si è verificato alla piattaforma ecologica di Novate Milanese, causando una grande colonna di fumo nero visibile a distanza. Il custode presente sul sito è rimasto leggermente ustionato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell’incendio o sui danni subiti dalla struttura.
Un incendio è divampato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese (Milano): il custode è rimasto leggermente ustionato. L'ampia colonna di fumo è visibile per chilometri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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