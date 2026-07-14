Un incendio ha interessato una pineta nel comune di Aglientu, nel nord della Sardegna, a partire dal pomeriggio di lunedì 13 luglio. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme, che hanno avvolto la vegetazione. Le operazioni di spegnimento proseguono in queste ore, con squadre impegnate sul campo per contenere il rogo e limitare i danni alla pineta.

(LaPresse) Continua l’intervento dei vigili del fuoco per l’incendio che, dal pomeriggio di lunedì 13 luglio, sta interessando una pineta nel comune di Aglientu, nel nord della Sardegna. A fuoco un’area lungo la SP 90, tra Naracu Nieddu e Monti Russu. Sul posto hanno operato squadre dei vigili del fuoco provenienti da Santa Teresa Gallura, Valledoria, Tempio e dalla sede centrale di Sassari. Nelle operazioni di spegnimento sono stati impiegati anche due Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale, insieme agli elicotteri e al personale del servizio antincendio della Regione Sardegna. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Incendio in Sardegna, a fuoco la pineta ad Aglientu: continua il lavoro dei vigili del fuoco

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