Alle 17.30, le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute in via Galilei 63 a Cornaredo, dove si è sviluppato un vasto incendio all’interno di una ditta di rifiuti riciclabili. Le fiamme hanno interessato l’interno dell’azienda, richiedendo un intervento immediato da parte dei vigili. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sui danni.

Squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate dalle 17.30 per un incendio scoppiato all’interno della Polirecuperi srl in via Galilei 63 a Cornaredo. Circa 2000 mq di superficie della società specializzata nella gestione dei rifiuti riciclabili sono stati interessati dalle fiamme. Le squadre dei soccorritori, giunti sul posto con sei mezzi provenienti dai vicini distaccamenti di Rho, Legnano, Corbetta e Inveruno hanno circoscritto nel giro di poco tempo le fiamme mettendo in sicurezza l’area. Da poco sono cominciate le operazioni di bonifica. Non risultano persone coinvolte e non sono al momento chiare le cause che hanno scatenato l’incendio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Milano, vasto incendio in una ditta di rifiuti riciclabili: vigili del fuoco al lavoro

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Bollate: vasto incendio alla ditta Riam, smaltimento rifiuti

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