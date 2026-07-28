Incendio a Gardaland paura nell’area Far West mentre il parco è aperto | a fuoco la montagna russa in legno Raptor – Il video

Un incendio si è scatenato nel parco divertimenti di Castelnuovo del Garda intorno alle 14, interessando l’area «Far West». Le fiamme hanno coinvolto la struttura in legno sotto l’attrazione «Raptor», una montagna russa in legno. Il fuoco si è propagato velocemente, creando momenti di paura tra i visitatori presenti nell’area, ancora aperta al pubblico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Momenti di paura nel parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, dove intorno alle 14 è divampato un incendio. Le fiamme hanno interessato l’area «Far West», una struttura interamente in legno situata sotto l’attrazione «Raptor», nella quale il rogo si è propagato rapidamente. Dopo il primo intervento delle squadre di emergenza del parco, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Per fortuna non ci sono stati feriti né si sono registrate conseguenze per gli ospiti e il parco è rimasto sempre operativo. Un video dell’incendio è stato pubblicato dal profilo social «Orgoglio bresciano» e successivamente rilanciato anche dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. 🔗 Leggi su Open.online

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Incendio a Gardaland, fiamme e paura nellarea dellattrazione Raptor. Il video

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