Incendio a Gardaland il rogo divampato sotto l' attrazione Raptor Paura tra i visitatori | La colonna di fumo poi le urla

Notizia in breve

Un incendio si è verificato alle 13.30 nel parco divertimenti, coinvolgendo l’attrazione Raptor. La colonna di fumo visibile ha causato panico tra i visitatori, che hanno riferito di aver udito urla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme. Nessuna informazione sulla presenza di feriti o danni strutturali, ma l’incendio ha provocato la temporanea chiusura dell’area interessata.