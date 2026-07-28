Incendio a Gardaland il rogo divampato sotto l' attrazione Raptor Paura tra i visitatori | La colonna di fumo poi le urla

Da ilgazzettino.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è verificato alle 13.30 nel parco divertimenti, coinvolgendo l’attrazione Raptor. La colonna di fumo visibile ha causato panico tra i visitatori, che hanno riferito di aver udito urla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme. Nessuna informazione sulla presenza di feriti o danni strutturali, ma l’incendio ha provocato la temporanea chiusura dell’area interessata.

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CASTELNUOVO DEL GARDA (VERONA) - Incendio a Gardaland alle 13.30 di oggi, martedì 28 luglio: stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'attrazione Raptor sarebbe quella interessata dal rogo. Fumo in tutta la zona a tema Far West dove tante persone si trovavano per pranzare. Non sono ancora state chiarite le cause dell'incendio, che è stato circoscritto da due camion dei vigili del fuoco intervenuti rapidamente sul posto. Al momento, non si registrano persone ferite. La colonna di fumo A raccontare la paura tra i tanti visitatori è Alberto, 22enne che si trovava lì per trascorrere la giornata. «Mi trovavo a circa 50 metri, quasi di fianco alla zona interessata dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Incendio a Gardaland, il rogo divampato sotto l'attrazione Raptor. Paura tra i visitatori: «La colonna di fumo, poi le urla»
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