Un incendio si è verificato nel pomeriggio nel parco divertimenti di Gardaland, vicino alle montagne russe Raptor. Le fiamme hanno interessato una struttura in legno nell’area “Far West”, producendo una colonna di fumo nero e fiamme alte. L’incendio si è sviluppato poco prima delle 14:00, causando danni alla struttura. Il giorno precedente, si era verificato un blocco di una delle attrazioni principali, Oblivion.

Fiamme alte e una densa colonna di fumo nero. Poco prima delle ore 14:00, un incendio è divampato all’interno del parco divertimenti di Gardaland, a Castelnuovo del Garda (Verona), distruggendo una struttura interamente in legno situata nell’area a tema “ Far West”. Non si registrano conseguenze per gli ospiti né per il personale dipendente. La gestione dell’emergenza ha permesso al parco di rimanere sempre operativo per il resto della giornata, tanto che numerosi visitatori presenti in settori distanti hanno riferito di non essersi accorti di quanto stesse accadendo. La colonna di fiamme e fumo è stata tuttavia ripresa da alcuni dei presenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paura a Gardaland, scoppia un incendio accanto alle montagne russe Raptor: a fuoco una struttura nell’area Far West. Il giorno precedente si era bloccato Oblivion

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Incendio a Gardaland, fiamme vicino all'attrazione Raptor: il giorno prima si era bloccata OblivionUn incendio si è sviluppato nella zona Far West di Gardaland, vicino all’attrazione Raptor, che al momento era chiusa.

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