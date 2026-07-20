Vasto incendio a Prato oggi | rogo in due aziende ed enorme colonna di fumo

Notizia in breve

Oggi alle 14:00 a Prato si è sviluppato un incendio che ha coinvolto due aziende nella frazione Mezzana. Le fiamme hanno prodotto una grande colonna di fumo visibile da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il fuoco e contenere i danni. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti. La situazione è ancora sotto controllo.