Vasto incendio a Prato oggi | rogo in due aziende ed enorme colonna di fumo
Oggi alle 14:00 a Prato si è sviluppato un incendio che ha coinvolto due aziende nella frazione Mezzana. Le fiamme hanno prodotto una grande colonna di fumo visibile da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il fuoco e contenere i danni. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti. La situazione è ancora sotto controllo.
L’allarme è scattato intorno alle ore 14:00 di oggi, 20 luglio 2026. Due le aziende interessate dalle fiamme nella frazione Mezzana di Prato. Ingenti i danni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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